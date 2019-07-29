Санкт-Петербург, , 13:13 — REGNUM

Количество высаженных в Санкт-Петербурге деревьев увеличится в 2020 году на 15%, передаёт 29 июля «Петербургский дневник» со ссылкой источник в комитете по благоустройству города.

Иван Шишкин. Молодые сосны

«Больше всего в этом году появится лип. Они очень хорошо себя чувствуют в городских условиях. Также мы посадим клены, рябины, березы, ивы, каштаны, ясени, дубы», — сообщила начальник отдела учета и контроля за объектами зеленых насаждений общего пользования управления садово-паркового хозяйства Ольга Шумилова.

По её словам, уже в текущем году в северной столице появится около 12 тысяч новых деревьев — на треть больше, чем в 2017 году. Всего, добавила Шумилова, в Санкт-Петербурге высаживается 17 пород деревьев, которые лучше приспособлены к климату и условиям негативного влияния городской среды.

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