Черкесск, , 13:13 — REGNUM

В Карачаево-Черкесии спасателям пришлось эвакуировать из квартиры на автокране жителя города Черкесска. Мужчина, который весил 300 кг, впал в кому. Доставить его в больницу не представлялось иной возможности, кроме как обратиться к спасателям.

Сотрудники МЧС, поднявшись до уровня четвертого этажа с помощью автокрана и вышки, разобрали окно и эвакуировали больного из квартиры, после чего транспортировали его в республиканскую больницу, сообщилиИА REGNUM 29 июля в пресс-службе регионального управления МЧС. К сожалению, спасти пострадавшего не удалось. 40-летний мужчина скончался.

Напомним, в 2012 году спасатели Саратовской городской службы помогли сотрудникам скорой помощи спустить с пятого этажа больного весом более 150 кг. Из-за большого веса и состояния здоровья он не мог спуститься самостоятельно. Спасателям пришлось с помощью альпинистского снаряжения эвакуировать его через окно.