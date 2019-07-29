Гатчина, Ленинградская область, , 13:12 — REGNUM

Более пятидесяти нарушений миграционного законодательства, а также попытки организации незаконной постановки на учет мигрантов выявлены полицией в ходе профилактического рейда в сфере миграции в Гатчинском районе Ленинградской области.

Как сообщили 29 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, проверки прошли в общежитиях и жилых домах Гатчинского района, а также в районном МФЦ.

«По итогам проверки выявлено более 70 объектов, где проживали иностранные граждане. Выявлено 56 административных правонарушений», — отметили в Главке полиции.

Материалы направлены в подразделения МВД для принятия решения о возбуждении уголовных дел по статье УК РФ о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства.

Еще четверо граждан пытались через гатчинский МФЦ поставить на учет иностранных граждан, предоставив заведомо ложные сведения о потенциальном месте пребывания иностранцев. По этим фактам также зарегистрированы материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2019 года около полутора тысяч иностранных граждан проверили в Петербурге полицейские совместно с бойцами ОМОН ГУ Росгвардии в ходе масштабных рейдов в сфере миграционного контроля.

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