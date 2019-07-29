Жуковский район, Калужская область, , 13:05 — REGNUM

212 участников всероссийской команды «Молодёжка ОНФ» из 85 субъектов страны принимают участие в открывшемся в Жуковском районе Калужской области форуме «Рубеж». Об этом 29 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM координатор регионального исполкома общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Калужской области Дмитрий Рябов.

На форуме «Рубеж» Onf.ru

По его словам, участники «Рубежа» 2019 года — это молодые люди в возрасте от 18−35 лет, которые организуют акции «Молодёжки ОНФ»: работники предприятий, аграрии, учителя, врачи, юристы, предприниматели, госслужащие. В течение пяти дней они встретятся со спикерами федерального уровня — общественными деятелями, политиками, журналистами, телеведущими, известными спортсменами и артистами, для того, чтобы приобрести знания по стратегическому управлению, ситуативному лидерству, управлению эмоциями и главное — получить навыки работы в команде.

В рамках форума «Рубеж» представителей регионов также обучат состязаться в гребле на катамаранах, скалолазании, стрельбе из лука и оказании первой медпомощи. Всё это пригодится участникам для прохождения финального испытания. Она включит преодоление полосы препятствий, участка заболоченной местности, противотанкового рва и налаживание мостовой переправы через реку.