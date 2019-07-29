Майкоп, , 12:58 — REGNUM

Пять экскурсий выходного дня для жителей и гостей столицы Адыгеи Майкопа разрабатывает администрация города, сообщила 29 июля пресс-служба мэрии. Новый туристический маршрутв городе был представлен 26 июля — он проходит от городского парка до зоны отдыха в районе «Мэздаха» и реализуется в рамках концепции развития туристического пространства республиканской столицы.

Как рассказала руководитель управления культуры администрации Майкопа Роза Цеева, пеший туристический маршрут включает в себя культурно-познавательную программу, в его рамках гости смогут узнать об истории Майкопа и городского парка, а так же об археологических памятниках, расположенных на территории лесопарковой зоны.

«Участники экскурсии смогут ознакомиться с достопримечательностями города, узнать интересные исторические факты и сфотографироваться на фоне красивых пейзажей», — отметила Роза Цеева.

Маршруты выходного дня будут делиться по направлениям: археологический, архитектурный, военный (основанный на событиях Великой Отечественной войны) и культурный. По мнению организаторов, нововведения повысят турпоток в республиканскую столицу и позволят жителям лучше узнать историю родного города.