Барнаул, , 12:55 — REGNUM

В Алтайском крае с 30 июля по 4 августа ожидается аномально жаркая погода. Максимальная температура воздуха будет достигать +30°C и выше. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июля в краевом правительстве, ссылаясь на данные синоптиков.

С 1 по 4 августа прогнозируется местами сильная жара. Максимальная температура — +35°C и выше.

В западных районах края с 27 по 31 июля сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность — четвертый и пятый класс горимости соответственно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летняя жара пришла и в Новосибирск. В связи с этим синоптики предупредили, что с 29 по 31 июля в ряде районов Новосибирской области сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность.

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