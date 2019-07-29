Владикавказ, , 12:49 — REGNUM

Православные верующие Северной Осетии высказали возмущение притеснением православных в республике. Они написали обращение к архиепископу Аланскому и Владикавказскому Леониду, в котором пожаловались на то, что «атака на православное духовенство и верующих идет по возрастающей все последние годы».

Скандал разразился после поста в соцсети Facebook члена молодёжного парламента Северной Осетии Романа Габараева, который в грубой форме прокомментировал крестный ход, проведенный верующими 17 июня в память расстрелянной семьи последнего императора России Николая Романова. Габараев, считающий себя адептом древней народной веры осетин, высказал свое мнение по поводу события, используя нецензурную лексику.

Позже эта запись была им удалена, но у многих, успевших ее прочитать, она вызвала бурю возмущения. Оправдываясь за свой поступок, Габараев отметил, что против других религий он ничего не имеет, но призывает считаться и с традиционными верованиями Северной Осетии.

27 июля глава РСО-Алания Вячеслав Битаров обсудил состояние межконфессиональных отношений в Северной Осетии на встрече с представителями религиозных и общественных организаций. По мнению участников совещания, письмо, в котором были высказаны факты притеснения православных в Северной Осетии, является провокацией. Его авторы пытаются дестабилизировать обстановку в республике, считают общественники и религиозные деятели. Между тем в республике нет никакого повода для межконфессионального конфликта.

В целях контроля за ситуацией было решено создать при главе РСО-Алания межконфессиональный совет. Кроме того, было высказано мнение, что люди, разжигающие межнациональную и межрелигиозную рознь, должны понести наказание в рамках законодательства.