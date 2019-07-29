Москва, , 12:59 — REGNUM

В Москве разгорелся скандал по поводу зданий двух детских садов на улице Пресненский вал, в которых рэпер Тимати (Тимур Юнусов) якобы собирается открыть элитные компьютерные клубы с бассейнами и барами. Впервые об этом 26 июля сообщил Telegram-канал Mash.

Он опубликовал видео, в котором одна из местных жительниц рассказывает о том, что здания детских садов планируют продать на торгах из-за «экономической нерентабельности». В ролике также был показан приезд некой группы, в которой, предположительно, присутствовал и Тимур Юнусов.

«Отличное место для казино и шлюх!» — впоследствии написала в одной из своих публикаций блогер Лена Миро, обратив внимание читателей на то, что в этом районе Москвы имеются проблемы с местами в детских садах.

Она обвинила рэпера в том, что он «собирается отнять у детей» «манную кашу» ради улучшения материального положения своей компании, из которой недавно ушли некоторые артисты, и добавила, что Тимати «настроен серьезно».

Стоит отметить, что в своих первых публикациях Mash сообщил: представители компании Black Star Inc., основателем которой является Тимур Юнусов, опровергли эту информацию.

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Местные жители рассказали журналистам, что здания этих детских садов на Пресненском валу до сих пор не переданы администрации района, хотя и введены в эксплуатацию. Они пустуют уже более года из-за того, что после их постройки выяснилось — открывать в зданиях детские сады нельзя из-за нарушения правил безопасности и отсутствия необходимой инфраструктуры.

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