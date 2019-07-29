Москва, , 12:36 — REGNUM

У станций первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) в границах Москвы появятся парковки и стоянки на 4,6 тысяч автомобилей, сообщает 29 июля официальный портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что будут отремонтированы и благоустроены уже действующие стоянки, а также построены новые. Всего обустроят свыше 30 перехватывающих парковок.

«Благодаря достаточному количеству мест на парковках пассажиры диаметров смогут без труда оставить автомобили рядом со станциями МЦД. Мы ожидаем, что это мотивирует часть автомобилистов пересесть на диаметральные маршруты», — заявил начальник управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов.

Также предусмотрены спецстоянки для такси и отстойно-разворотные площадки у станций «Бескудниково» и «Бутово».

На первой МЦД Одинцово — Лобня парковки появятся у платформ: «Кунцево», «Фили», «Тимирязевская», «Дегунино», «Бескудниково», «Лианозово», «Марк» и других. На второй МЦД Нахабино — Подольск оборудуют стоянки у остановочных пунктов: «Волоколамская», «Трикотажная», «Гражданская», «Калитники», «Люблино», «Депо», «Перерва», «Москворечье», «Бутово» и других.

Первые два диаметра начнут работу, согласно планам властей, в конце 2019 — начале 2020 года.