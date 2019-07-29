Нью-Дели, , 17:52 — REGNUM

Глава Национального института трансформации Индии (NITI Aayog) Амитабх Кант заявил, что правительство во главе с премьер-министром Нарендрой Моди прибегнет к электромобилям для обеспечения чистоты городов. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Амитабх Кант, выступая на конференции по устойчивому развитию, подчеркнул: «Приоритетным направлением индийской экологической стратегии станут внедрение и популяризация общественного и двухколесного электротранспорта, в том числе мопедов и моторикш». По словам исполнительного директора NITI Aayog, правительство сделает упор на производстве отечественных солнечных батарей, а также повышении доли произведенных в Индии частей электротранспорта до 80%. Сообщается, что подобные меры позволят не только эффективно бороться с загрязнением воздуха в индийских городах, но и дать толчок развитию отраслей обрабатывающей промышленности южноазиатского государства.

Национальный институт трансформации Индии (NITI Aayog) является экспертным центром, созданным в 2015 году взамен комитета по планированию. NITI Aayog отвечает за разработку государственной политики и несет ответственность непосредственно перед премьер-министром.