Нью-Дели, , 14:29 — REGNUM

Правительство Индии распорядилось о передислокации дополнительных подразделений сил безопасности и военизированных формирований в Кашмирской долине. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Высокопоставленный чиновник в правительстве Индии на условиях анонимности сообщил, что причиной для усиления кашмирских подразделений сил безопасности стали свежие разведывательные данные о планирующемся теракте в Кашмире. Сообщается, что группа пакистанских боевиков планирует осуществить несколько крупных террористических атак в нестабильном регионе. Для противодействия группировкам террористов правительство Индии распорядилось о размещении на территории Кашмирской долины 100 дополнительных рот сил безопасности.

Ситуация осложняется тем, что в летний период последователи индуизма традиционно совершают паломничество к пещерному храму Шивы под названием Амарнатх. Несмотря на серьезные меры безопасности, паломники являются легкой целью для радикальных исламистов. Последняя атака на индусов у храма Амарнатх произошла в июле 2017 года, когда террористы из Лашкаре-Тайба (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили восемь паломников.