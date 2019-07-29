Морогоро, Танзания, , 12:14 — REGNUM

Несмотря на критику со стороны экологов, президент Танзании Джон Магуфули запустил проект строительства гидроэлектростанции (ГЭС) в заповеднике Селус, который является объектом всемирного наследия. Об этом передает VOA Africa.

Живая природа

В настоящее время, согласно Программе развития ООН, только 10% домохозяйств в Танзании имеют доступ к национальной электросети.

На открытии проекта 26 июля Магуфули сообщил, что ГЭС не окажет негативного влияния на окружающую среду и будет стимулировать рост экономики Танзании за счет индустриализации страны.

По словам Магуфули, проект будет охватывать 3% заповедника Селус, территория которого равна площади Швейцарии. После завершения строительства ГЭС будет принадлежать министерству туризма.

Ахмед Элсеведи, представитель египетской компании Elsewedy Electric, которая имеет долю в проекте, заявил, что компания откроет школы и поможет стимулировать экономику.

«Для нас большая честь иметь дело с Танзанией», — сказал он, добавив, что компания планирует построить фабрики, увеличить объемы торговли и открыть технические школы для обучения сотрудников. «Наша главная цель — сделать так, чтобы танзанийское правительство и танзанийский народ жили лучше», — отметил он.

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), заповедник Селус является одним из крупнейших в тех районах Африки, где обитают такие дикие животные, как слоны, черные носороги и дикие охотничьи собаки.