Фриско, США, , 12:18 — REGNUM

Старший продюсер игры Borderlands 3 Энтони Николсон поделился подробностями предстоящей игры. По его словам, каждый из игровых персонажей будет одинаково хорошо показывать себя как в соло-игре, так и в кооперативном прохождении, сообщил портал Gaming Bolt 28 июля.

Николсон заявил, что все искатели хранилища (четвёрка протагонистов игры) будут иметь продвинутые настройки, позволяющие сделать их эффективными для любого вида прохождения. Разработчик сказал, что для команды Gearbox важно дать игрокам возможность «играть так, как они хотят».

Напомним, Borderlands 3 выйдет 13 сентября 2019 года. Впервые в серии игроки смогут исследовать не одну планету, а путешествовать по целой системе планет при помощи космического корабля. На выбор геймерам снова будут представлены четыре персонажа со своими уникальными умениями и стилями прохождения.