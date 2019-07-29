Анкара, , 17:49 — REGNUM

Председатель общества турецких предпринимателей ASKON Орхан Айдын заявил: «Куда ни посмотри, весь исламский мир представляет собой сплошную кровоточащую рану. Причина этого кроется в том, что мы не осознаем свою общность и не поддерживаем друг друга. Поэтому что бы мы ни делали, мы должны расставлять приоритеты в пользу наших мусульманских братьев, солидарных с нами». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Орхан Айдын напомнил, что общество ASKON будет выполнять функции представителя Международной исламской торговой палаты Малайзии на территории Турции. По его словам, Малайзия занимает стратегически важное положение в регионе, который рассматривается как источник инвестиций. Орхан Айдын подчеркнул: «Я хочу обратиться ко всему турецкому деловому сообществу и напомнить об особенностях Малайзии — для открытия для нас Южной Азии, Японии, Австралии и Новой Зеландии она стоит выше всех геополитических методов. Малайзия и Индонезия, демонстрируя высокие темпы экономического развития, могут составить альтернативу Китаю».