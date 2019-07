Лондон, , 11:54 — REGNUM

В сеть выложили видео геймплея (игрового процесса) предстоящей видеоигры Doctor Who: The Edge of Time, в основу которой лег известный британский телесериал. Ролик был опубликован на YouTube-канале PlayStation Europe.

В описании к нему администрация канала напомнила, что ранняя бета-версия была продемонстрирована поклонникам франшизы на фестивале Comic Сon, который прошел с 18 по 22 июля в Сан-Диего. Судя по видео, Doctor Who: The Edge of Time будет выполнена в жанре приключенческой игры от первого лица. Кроме того, поклонники шоу получили возможность увидеть интерьер ТАРДИС.

Напомним, разработкой игры занимается малоизвестная студия Maze Theory, в качестве издателя выступит компания PlayStack (Dick Wilde, Snipers vs Thieves, Fort Stars: Битва королевств).

