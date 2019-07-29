Бейрут, , 14:14 — REGNUM

28 июля палестинская газета Al Quds со штаб-квартирой в Иерусалиме сообщила о том, что палестинские беженцы в Ливане протестуют против ограничений в работе, наложенных правительством Ливана.

В демонстрациях приняли участие десятки тысяч палестинских беженцев. Митинги и шествия были организованы в нескольких лагерях беженцев, включая Нахр-эль-Баред, Баддави, Шатилу, Эйн-эль-Хилва и Аль-Бас.

Протестующие требовали внесения поправок в трудовое законодательство, а в частности в закон, по которому они наравне с иностранцами обязаны получать разрешение на работу.