Иркутск, , 11:49 — REGNUM

В городе Байкальске Иркутской области из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 29 июля, на месте работают спасатели, пожарные, поисковики — всего 39 человек, на вооружении которых находятся пять единиц техники и плавсредства.

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За сутки вода поднялась на 4 метра. О новой опасности предупредили иркутян

Уточняется, что пункты временного размещения организованы на базе средних общеобразовательных школ №№ 10, 11, 12.

«Подмыло левый берег реки Харлахта, вода идёт по рельефу. Эвакуировано порядка 150 человек», — добавили в ведомстве.

Дополнительно в город прибыло девять машин для откачки воды. Специалисты следят за мостовыми сооружениями.

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Как сообщало ИА REGNUM, в связи с критическим уровнем выпавших осадков (122 миллиметра за сутки), повышением уровня воды в реках Солзан, Харлахта, Большая и Малая Осиновка до критических отметок и схода селевых потоков в Слюдянском районе Иркутской области постановлением мэра введён режим чрезвычайной ситуации.

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