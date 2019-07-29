Хартум, , 13:22 — REGNUM

28 июля в Судане прошли демонстрации с требованием провести независимое расследование по делу прошедших в июне 2019 года протестов. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, до этого прошло расследование, инициированное представителями власти, но, по мнению протестующих, оно необъективно.

В июне 2019 года в Хартуме в результате разгона лагеря оппозиции погибли 100 человек, при этом трупы 40 человек были найдены в Ниле. Обстоятельства события не раскрывались более месяца.

27 июля состоялось совместное расследование прокуратуры и Переходного военного совета Судана по делу разгона июньских протестов. Согласно результатам расследования, совершившие преступления военнослужащие действовали в одиночку, а не подчинялись приказу. Данная информация вызвала негодование в рядах общественности, которая теперь призывает к новому независимому расследованию.