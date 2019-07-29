Санкт-Петербург, , 11:47 — REGNUM

Петербуржцы стали интересоваться звёздным небом значительно меньше, чем годом ранее и вопреки общероссийской тенденции, показывающей рост спроса на телескопы. Такие данные приводят эксперты из Avito.

Звездное небо

Если в целом по России спрос на телескопы вырос за год на 18%, то в Санкт-Петербурге он упал на 25%. Чаще всего к наблюдениям за звёздным небом обращались жители Омска (спрос увеличился на 178%), Тольятти (+155%) и Ростова-на-Дону (+127%).

Отмечается также, что за год средние цены на телескопы в России выросли на 22%. Сегодня в Санкт-Петербурге прибор стоит примерно 33 тысячи рублей. Самый дешевый телескоп обнаружен в селе Введенское (Курганская область) — всего за 500 рублей. Самый дорогой — выставлен на продажу в подмосковной Лобне за 400 тыс. рублей.