Москва, , 11:45 — REGNUM

В Москве 29 июля будет относительно погожим, сообщили в центре «Фобос».

"Инициатива в атмосфере столичного региона будет принадлежать гребню скандинавского антициклона, благодаря чему первый день недели выдастся относительно погожим», — говорится в прогнозе.

Тем не менее северные ветры несут в столицу России первую порцию полярной прохлады, из-за чего температурный фон окажется на пять-шесть градусов ниже климатической нормы.

В Москве ожидается переменная облачность. Температура воздуха днём составит от 15 до 17 градусов, в Подмосковье — от 13 до 18 градусов.