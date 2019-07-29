Токио, , 12:14 — REGNUM

Автор популярной манги «Класс убийц» Юсэй Мацуи выпустит новую историю под названием F-Ken, посвящённую японскому искусству фехтования кендо. Об этом сообщает портал Anime News Network 29 июля.

Новая манга будет законченным произведением, состоящим из одного 45-страничного выпуска. Её выход состоится 5 августа 2019 года в журнале Weekly Shonen Jump. По словам автора, F-Ken расскажет историю «юности и конфликта».

Напомним, «Класс убийц» — это популярная манга, японского автора Юсэя Мацуи. По сюжету комикса, таинственное существо уничтожило большую часть Луны и грозится сделать то же самое с Землёй. Взамен оно просит дать ему возможность обучать детей из класса наёмных убийц.