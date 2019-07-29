Магас, , 11:38 — REGNUM

От Ингушетии на форум «Машук-2019» зарегистрировались 412 человек. Квота на республику составляет 240 человек. В преддверие форума комиссии до 5 августа предстоит отобрать лучшие проекты, авторы которых получат путевку на участие в «Машуке», сообщили ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе правительства республики.

В настоящее время на суд экспертов уже представлено 140 проектов. Они касаются сферы здравоохранения, образования, социальной сферы, межнациональных отношений и других вопросов.

Напомним, ежегодный форум «Машук-2019» пройдет в Пятигорске с 9 по 30 августа. В нынешнем году он состоит из трех смен «Направление прорыва», «Гражданское общество», «Я — лидер!» и пройдет под лозунгом «Про Россию. Про тебя!». В мероприятии примут более 3000 человек.

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