Казань, , 11:37 — REGNUM

В Казани с 29 июля 2019 начинаются общественные обсуждения спорного генерального плана, вызвавшего массовые протесты жителей. В преддверии старта активисты призывали горожан принимать участие и высказывать замечания, несмотря на новый формат обсуждений — в информационной системе disput.kzn.ru, куда доступ имеют только те, у кого есть авторизация с помощью подтвержденной записи ЕСИА. «Казань не должна стать бетонным гетто!» — призывают активисты, планируя не пускать обсуждения на самотёк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, новый генплан столицы Татарии, представленный в 2018 году, вызвал массу протестов, так как в планах значилось строительство дорог по уже имеющейся жилой застройке. Жители митинговали, грозились взяться за вилы, писали открытые обращения. В генплан был внесён ряд поправок, и в 2018 году его не приняли — потребовались уточнения в связи с изменением федерального законодательства. Спорные моменты в новой редакции проекта остались, с 29 июля по 1 августа на электронной площадке пройдут общественные обсуждения, вот только принять участие в них смогут не все. Горожане уже выразили своё возмущение тем, что доступ к информационной системе disput.kzn.ru возможен лишь для тех, кто сможет авторизоваться с помощью подтвержденной записи ЕСИА, хотя в администрации и говорят, что такой доступ на сегодня имеют свыше 80% горожан.

Для не имеющих компьютера в районах города и управлении градостроительства и архитектуры Казани оборудовали рабочие места, где они смогут принять участие в «слушаниях». Всего прогнозируется участие 1,5 млн жителей города.

Общественные обсуждения будут проходить четыре дня, за которые планируется принять все предложения и замечания. Активисты предлагают горожанам не оставаться в стороне от важного документа.

«Проект генплана содержит площадь зелёных (рекреационных) территорий в Казани. Это 1/6 площади города. При этом проект декларирует цель — «устойчивое развитие… в интересах горожан». Это подмена понятий и форменное издевательство. Нельзя назвать развитие устойчивым только потому, что понравилось слово. Существуют требования: устойчивыми называют города, где площадь зелёных зон 40−50% от площади города, то есть почти ½. Причем половина из них — природные территории, охраняемые государством, остальное — озелененные парки и бульвары. Клумбы и зелень во дворах и возле детсадов в расчет не берутся. Вдумайтесь: ½, а не 1/6, как проект генплана Казани. Более того, устойчивые города предполагают равное экономическое, социальное и экологическое развитие. Проект генплана Казани предполагает экономическую выгоду застройщикам и ущерб жителям и экологии: вырубку зелёных зон и дороги по домам, — отмечает на своей странице в соцсетях активист Юлия Файзрахманова. — Казань не должна стать бетонным гетто!!!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, старый генплан, принятый в 2007 году, утратит силу 1 января 2020 года.