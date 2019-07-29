Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор по громкому делу о пытках в отношении 12-летнего мальчика, живущего в неблагополучной семье.

Сергею Караванову и Ивану Белякову было предъявлено обвинение в истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, с применением пытки, группой лиц по предварительному сговору, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, двое мужчин, знакомых матери ребенка, заподозрили школьника в сексуальном насилии по отношению к годовалой сестре и под пытками выбивали признание. При этом, по данным, аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, признаков насилия у девочки обнаружено не было.

Как установлено следствием и судом, 19 февраля 2019 года обвиняемые применили пытки к несовершеннолетнему, 2006 года рождения, в целях наказания за совершенные противоправные действия в отношении девочки 2018 года рождения.

Мужчины избили школьника ремнём с металлической пряжкой, нанеся по всему телу не менее 19 ударов, а также нанесли ему не менее четырех ударов руками и ногами в область спины. Затем Беляков четырежды применил в отношении потерпевшего электрошокер, а также прижег голову мальчика сигаретой. Караванов помогал ему, удерживая пытаемого.

«Своими действиями обвиняемые причинили потерпевшему длительную мучительную физическую боль, психические страдания, а также множественные гематомы и ссадины в области головы, шеи, туловища, рук и ног. Они расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью. Ушиб левой почки расценивается как легкий вред здоровью», — уточнили в судебной пресс-службе Петербурга.

Подсудимые признали свою вину. Суд назначил Караванову, по совокупности с приговором Пушкинского суда за другое преступление, семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Беляков приговорен к четырем годам в колонии общего режима.

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