Пермь, , 11:33 — REGNUM

Пермь вошла в первую тройку городов, жители которых чаще всего пользуются услугами такси Uber после полуночи. Об этом ИА REGNUM сообщила 29 июля пресс-служба компании.

Аналитики Uber провели соответствующее исследование, за основу были взяты данные, полученные компанией 28 июля 2019 года.

Первое место в рейтинге занял Екатеринбург. Впрочем, исследователи предположили: это может быть связано с тем, что 28 июля в городе проходил музыкальный фестиваль Ural Music Night.

Второе место заняла Москва, третье — Пермь. Кроме них в топ-5 вошли Челябинск и Санкт-Петербург. В десятку также попали Новосибирск, Уфа, Краснодар, Красноярск и Нижний Новгород. Последнее место в списке (16-е) заняла Самара.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Uber намерена расширить свое присутствие на рынке Западной Африки. Также компания планирует запустить в Лагосе (Нигерия) службу лодочного такси.

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