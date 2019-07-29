Екатеринбург, , 11:32 — REGNUM

В Екатеринбурге торжественно открыли скамейку «для любящих» от вдовы первого президента Наины Ельцины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского Заксобрания.

Скамейка предназначена «для тех, кто любит. Как мы с Борисом» — именно такая надпись размещена на объекте, установленном на набережной городского пруда.

Вместе с Наиной Ельциной на открытии скамейки побывали спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина и вице-губернатор региона Павел Креков.

Напомним, ранее вдова первого президента России назвала кровавые 90-е годы, унёсшие жизни миллионов людей в странах бывшего СССР, «святым» десятилетием. От штампа «лихие девяностые» и вовсе следует отказаться, уверена Ельцина.

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