Сочи, Краснодарский край, , 11:31 — REGNUM

Пять опасных аттракционов, расположенных в центральном парке поселка Лазаревского Сочи Краснодарского края, закрыты 29 июля на основании исполнительного производства. Об этом ИА REGNUMсообщили в пресс-службе УФССП Краснодарского края.

Судебные приставы опечатали пять аттракционов, которые ранее были признаны опасными. Руководство парка должно устранить выявленные нарушения и сделать детский отдых безопасным. До этого времени аттракционы эксплуатировать запрещено.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года Госдума приняла в окончательном чтении закон, устанавливающий новый размер госпошлины за госрегистрацию аттракционов в зависимости от уровня их рискованности. За регистрацию аттракциона с высокой степенью потенциального биомеханического риска госпошлина составит 13 тыс. рублей, средней степени — 7 тыс. рублей, малой степени — 3,5 тыс.