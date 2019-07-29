Исламабад, , 17:46 — REGNUM

Главный министр пакистанской провинции Панджаб Усман Буздар заявил о намерении сделать урду языком преподавания во всех государственных школах субъекта со следующего года.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Усман Буздар сослался на манифест правящей партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость»), в котором делается акцент на необходимости перехода на национальный язык. По словам Буздара, объявившего о своем намерении в социальной сети «Твиттер», сейчас учителя и студенты тратят большую часть учебного времени, переводя свои уроки с одного языка на другой. Главный министр также сослался на опрос, проведенный правительством провинции. 85% опрошенных преподавателей, учащихся и их родителей заявили, что предпочитают урду в качестве языка обучения. Также Усман Буздар заявил, что английский язык будет преподаваться в качестве отдельного предмета.

Напомним, что ранее специалисты Вильсоновского центра в США в своем докладе призвали правительство Пакистана перевести начальное образование в стране на язык урду.