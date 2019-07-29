Хараре, , 11:27 — REGNUM

Министру туризма Зимбабве Приске Мупфумире в пятницу, 26 июля, были предъявлены обвинения в коррупции, передает информационное агентство Reuters.

После допроса представителями недавно созданной комиссии Зимбабве по борьбе с коррупцией чиновницу обвинили в злоупотреблении 95 миллионами долларов США из Пенсионного фонда страны. Предполагается, что этими средствами она профинансировала свою политическую кампанию. Обвинения относятся к моменту пребывания Мупфумиры на посту министра труда в 2014 — 2018 гг, когда она курировала государственный Пенсионный фонд.

По данным Transparency International, коррупция обходится Зимбабве в миллиард долларов США ежегодно.

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