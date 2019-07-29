Кито, , 13:37 — REGNUM

Президент Эквадора Ленин Морено объявил о подписании указа, который предусматривает введение виз для граждан Венесуэлы. Об этом сообщает перуанское агентство El Comercio.

«Я подписал указ, который предусматривает введение визы для братьев-венесуэльцев, которые хотят въехать в Эквадор, в соответствии с Законом о миграции», — привело слова Морено агентство.

По словам президента, отдельный тип виз предусмотрен для венесуэльцев, которые уже находятся в Эквадоре. Они смогут получить разрешение на пребывание в стране при условии соблюдения эквадорских законов.

Морено также отметил, что в Эквадоре находятся «500 тысяч венесуэльцев, сбежавших от беспрецедентного экономического и политического кризиса».

Он добавил, что страна больше не может принимать такое количество мигрантов.

В июне о введении визового режима с Венесуэлой объявили власти Перу.