Калуга, , 11:19 — REGNUM

На 30% увеличилось число жалоб от калужан на беспокоящие их проблемы в сфере городского хозяйства в 2019 году по сравнению с прошлым годом. Больше всего жалоб поступает на качество уборки дворов и дорог, нерешаемую ситуацию с наводнившими город бродячими собаками и работу общественного транспорта, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации заместителя городского головы Калуги Юрия Моисеева.

В сфере ЖКХ в 2019 году горожане чаще всего жалуются на аварии с водопроводными сетями и на деятельность управляющих компаний. По сравнению с 2018 годом количество обращений по нерешённым вопросам жилищно-коммунального хозяйства выросло на 1,5%,

За шесть месяцев 2019 года городской управой было зарегистрировано 21 тыс. 730 устных обращений калужан. Письменных обращений поступило 3599, причём треть из них — через официальный сайт городской управы и другие её интернет-ресурсы. На 35% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросло количество обращений из прокуратуры. Впрочем, в 2019 году повысилась оперативность реагирования на жалобы калужан: 90% вопросов было решено в течение суток.