Москва, , 11:47 — REGNUM

В Москве выставлено на электронный конкурс право реставрации трёх картин художников-эмигрантов из собрания ГБУК города Москвы «Дом русского зарубежья им. Солженицына». Об этом сообщили в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике.

На реставрацию будут переданы два художественных полотна 1930-х годов советского живописца Н.И. Исцеленова и написанный неизвестным автором портрет И.А. Бунина. Победителю аукциона будет необходимо устранить поверхностные загрязнения и укрепить красочный слой на полотнах «Храм Покрова на Нерли» и «Храм Святой Софии в Новгороде» и воссоздать авторские потери третьего полотна.

«Переданные на реставрацию художественные полотна потребуют внимательного отношения со стороны будущего победителя. Его определит конкурс с ограниченным участием, который предполагает не только наличие ценового предложения, но и соответствие участника закупки ряду требований», — уточнил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

Отметим, все объекты являются предметами Музейного фонда РФ. Работы в рамках проводимого конкурса должны быть выполнены до 20 декабря 2019 года. Начальная стоимость контакта составляет один миллион рублей.