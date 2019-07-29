Орландо, США, , 11:32 — REGNUM

Геймеры недовольны количеством программных ошибок в предстоящем симуляторе американского футбола Madden NFL 20. Благодаря одной из них, футболисты могут носить мяч прямо на своём шлеме, сообщил портал Deadspin 28 июля.

https://twitter.com/Drakegoat/status/1155438077898317824

Madden NFL 20 пока находится в раннем доступе, поэтому многие элементы игры ещё не до конца завершены. Пользователь Twitter с ником Drakegoat опубликовал видео, в котором игровая версия футболиста Ирвина Смита-младшего несёт футбольный мяч, «как морской лев»: на макушке своего шлема. Другие геймеры заметили ошибку, при которой целая команда футболистов не может остановить одного персонажа на поле.

Релиз Madden NFL 20 состоится 2 августа 2019 года. Игра основана на Национальной футбольной лиге, в ней геймеры смогут взять под своё управление популярных футболистов и построить успешную карьеру как в одиночном прохождение, так и в игре по сети.