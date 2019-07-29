Иваново, , 10:59 — REGNUM

Ивановская область, как и целый ряд регионов Европейской части России, оказалась в зоне резкого похолодания с 29 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В регионе, по прогнозу, температура воздуха опустится до совсем не летних трех градусов тепла, днём — не более +16, местами даже +11, дополняет картину дождь и сильный порывистый ветер северного направления. Такая погода, по прогнозу, продержится до начала августа.

Как сообщало ИА REGNUM, о резком похолодании в российских регионах синоптики предупредили еще несколько дней назад. В Москве зной (на выходных отметка термометра была близка к +30) сменился аномальным холодом. Днём 29 июля ожидается не выше плюс 13−18 градусов. Причиной непогоды в традиционно самые жаркие дни в году стало ультраполярное вторжение.