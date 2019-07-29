Нур-Султан, , 11:11 — REGNUM

Региональные управления здравоохранения Казахстана планируют переподчинить Минздраву республики. Об этом 29 июля заявил глава ведомства Елжан Биртанов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, вопрос переподчинения планируется вынести на уровень правительства и администрации президента республики. Министр считает, что эта мера позволит повысить исполнительскую дисциплину и более эффективно выполнять государственные программы.

«Необходимо нам вернуть вертикаль, чтобы назначение руководителей управления здравоохранения шло через министерство здравоохранения», — добавил Биртанов.

В настоящее время управления здравоохранения подчиняются региональным властям.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что с 2022 года выбором и закупкой оборудования будут заниматься руководители клиник.