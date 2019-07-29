Барнаул, , 10:26 — REGNUM

В Барнауле (Алтайский край) 28 июля завершился снос здания бывшей усадьбы купца Михайлова, построенной в 1906 году.

Снос усадьбы купца Михайлова Скриншот с сайта «Политсиб.ру», YouTube

Снос старинного здания инициировала краевая прокуратура, которая на освободившейся площадке намерена построить свой новый офис, передаёт «Политсиб.ру».

Ранее общественная организация «Гражданский патруль» обратилась в суд, требуя признать здание историческим памятником и запретить его снос.

Снос надстройки бывшей купеческой усадьбы, возведённой в советский период, начался ещё в мае 2019 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года стало известно, что девять строений в центре Иркутска признаны объектами культурного наследия.

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