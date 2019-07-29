Москва, , 10:24 — REGNUM

В Москве 29 июля изменится движение автомобилей из-за концерта на стадионе «Лужники», который даст группа Rammstein. Об ограничения сообщили в пресс-службе Транспортного комплекса столицы, опубликовав схему перекрытых улиц.

С 22:00 и до окончания концерта нельзя будет проехать по Проектируемому проезду №2309 от улицы Хамовнический Вал до улицы 3-я Фрунзенская; улице Десятилетия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора; улице 3-я Фрунзенская от улицы Доватора до улицы Ефремова; улице Ефремова от улицы 3-я Фрунзенская до улицы Трубецкая.

Кроме того, возле «Лужников» с 6:00 29 июля полностью ликвидировали парковочное пространство. Ограничения будут действовать до окончания мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, на концерт Rammstein раскуплены все билеты. 2 августа группа выступит в Санкт-Петербурге.

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