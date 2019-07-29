Нур-Султан, , 10:28 — REGNUM

Органы внутренних дел Казахстана выявили с начала 2019 года 14 тыс. зарубежных интернет-ресурсов с признаками противоправного содержания. Об этом 29 июля сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на МВД республики.

В министерстве отметили, что с начала года выявлено 5,3 тыс. ресурсов порнографического содержания, 4,7 тыс. — с материалом террористической и экстремистской направленности, 3,8 тыс. — с признаками наркопреступлений, 34 — с материалами, связанными с незаконным оборотом оружия, и 15 ресурсов суицидальной направленности.

Все данные о выявленных сайтах направлены в министерство информации и общественного развития Казахстана для последующей блокировки на территории республики.

Напомним, по итогам первой половины 2019 года в Алма-Ате заблокировали 128 сайтов по продаже синтетических наркотиков. Ранее было заблокировано еще шесть иностранных ресурсов по продаже наркотиков.

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