Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM

Первые дни начавшейся рабочей недели в Санкт-Петербурге будут холодными и дождливыми, следует из прогноза Гидрометцентра России.

Температура воздуха днём в понедельник, 29 июня, опустится до +19ºC, во вторник и среду — до +15−16ºC, при этом возможны кратковременные осадки. В ночное время столбик термометра опустится ниже +10ºC. Ветер будет преимущественно северо-западным и северным.

По прогнозам синоптиков, низкая температура продержится в северной столице до четверга, затем незначительно потеплеет.

Читайте также: Тучи — не помеха: петербуржцы делятся в соцсетях впечатлениями от парада