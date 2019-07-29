Екатеринбург, 29 июля 2019, 10:16 — REGNUM
В Свердловской области недалеко от посёлка Полевской-Станционный прошло массовое крещение в реке Чусовой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Массовое крещение состоялось в воскресенье 28 июля в местном храме во имя равноапостольного князя Владимира-крестителя и приурочено к Дню крещения Руси.
Напомним, что подобное мероприятие проходит в храме уже в 16-й раз. Перед крещением состоялся молебен, а после таинства верующие причастились и приняли участие в праздничной трапезе.