Тюмень, , 10:05 — REGNUM

Сибирские татары обратились к губернатору Омской области в связи с установкой 30-тонного памятника Ермаку на въезде в город Тара. Выступая категорически против установки этого монумента, они просят «прислушаться к ним и отнестись с уважением».

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«Сибирские татары, проживая на своих исконных территориях, категорически против установки памятника Ермаку где бы то ни было, тем более на исторической родине сибирских татар, — говорится в обращении национально-культурной автономии сибирских татар. — Установка памятника Ермаку, который истребил мирное население Сибирского ханства в огромном по тем временам количестве, для нас недопустима».

В письме отмечается, что вопрос об установке монумента решался без уведомления местного населения: «О нём стало известно буквально накануне», пишет «Бизнес — газета». Сибирские татары отмечают, что мифологизация и героизация некоторыми краеведами и учёными Ермака не приведет к межнациональному согласию.

«Мы желаем, чтобы к нам — местному коренному народу — прислушались и отнеслись с уважением», — заявили сибирские татары.

Напомним, на днях 30-тонная скульптура Ермака была установлена в городе Тара, расположенном в 250 км от Омска. Инициатором появления памятника стал местный предприниматель Александр Лукьяненко.

Добавим, что три года назад установка памятника покорителю Сибири Ермаку в самом Омске вызвала скандал со стороны местных татар. Тогда против установки бюста Ермака выступили всемирный конгресс татар, национально-культурная автономия татар Тюмени и Тюменской области и непосредственно татары Омской области.

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