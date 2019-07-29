Санкт-Петербург, , 10:02 — REGNUM

Санкт-Петербург занял пятое место в списке самых «неспящих» городов России из шестнадцати, в которых чаще всего совершались ночные поездки на такси в июне, следует из материалов Uber Russia.

Лидером своеобразного рейтинга «неспящих» городов стал Екатеринбург — по частоте поездок он обошёл Москву и Пермь, которые заняли второе и третье места соответственно. На четвёртом — Челябинск.

Исследование также показало, что в ночное время услуги такси чаще оплачиваются наличными, чем банковской картой. Чаевые за поездки после полуночи во всех городах, кроме Перми и Челябинска, оставляют реже.

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