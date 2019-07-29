Томск, , 10:02 — REGNUM

Казаки Томского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества выбрали атамана. Как сообщили ИА REGNUM 29 июля в областной администрации, на этот пост на пять лет переизбран действующий атаман Михаил Палагин, возглавляющий Томское отдельское казачье общество с 2014 года.

Заседание отчетно-выборного казачьего круга состоялось 28 июля.

По данным региональной администрации, Томское отдельское казачье общество зарегистрировано с 2002 года и насчитывает свыше 500 человек. Входит в Сибирское войсковое казачье общество.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Дагестане в апреле 2019 года избрали атамана Кизлярского особого приграничного общества Терского войскового казачьего общества. Единогласным решением всех 85 членов выборного круга им стал Виктор Коваленко, занимавший этот пост с октября 2018 года в качестве исполняющего обязанности.

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