Нур-Султан, , 10:17 — REGNUM

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов раскритиковал руководство Мангистауской области республики за высокие показатели смертности в регионе, сообщает 29 июля агентство «Казинформ».

Меры по снижению смертности в регионах были рассмотрены на заседании коллегии минздрава республики по итогам первой половины 2019 года. Заместитель главы управления здравоохранения Мангистауской области Казахстана Ляззат Есенгалиева отметила, что показатель смертности в регионе остается выше среднего показателя по республике.

Биртанов, в свою очередь, обратил внимание, что для снижения смертности от онкологических заболеваний уже приняты все необходимые меры, которые необходимо «просто исполнять».

«Что мешает вам снизить смертность? В этом году мы значительно расширили перечень препаратов таргетных. У вас движение плохое», — заключил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что ведомство выявило 50 неучтенных случаев материнской смертности в 2015—2017 годах.