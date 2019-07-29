Найроби, , 09:53 — REGNUM

Кения станет первой страной Африки, которая будет собирать данные о интерсексуальных гражданах в ходе национальной переписи населения. Это стало значимой победой правозащитников, передает ВВС Africa.

Августовская перепись определит количество граждан, которые не идентифицируют себя ни как мужчин, ни как женщин. Считается, что в Кении среди 49-миллионного населения насчитывается более 700 000 интерсексуалов.

«Получение информации о интерсексуалах во время переписи поможет людям понять, с какими проблемами мы сталкиваемся», — сообщил Райан Муирури, основатель Общества интерсекс граждан Кении (IPSK), приветствуя решение правительства.

«Быть включенными в перепись — это большое достижение для нас», — сказал он BBC.

В 2009 году жительница Кении обратилась в суд после того, как врачи написали вопросительный знак вместо пола в документах о рождении ее ребенка.

Она потребовала три вещи: документы, удостоверяющие личность, чтобы ее ребенок мог посещать школу, закон, запрещающий хирургическое вмешательство на интерсексуальных детях, если это не является необходимым с медицинской точки зрения, а также предоставление надлежащей информации и психологической поддержки для родителей.

В знаменательном решении 2014 года Верховный суд Кении обязал правительство выдать свидетельство о рождении пятилетнему интерсекс-ребенку. Кроме того, суд постановил генеральному прокурору создать целевую группу, которая будет заниматься поиском способов оказания поддержки детям-интерсекс.