Махачкала, , 09:49 — REGNUM

Самовольной постройкой признан семиэтажный многоквартирный жилой дом с торговыми помещениями и подземным паркингом по проспекту Гамидова в Махачкале. Ленинский районный суд города по требованию прокуратуры обязал застройщика снести строение, сообщили ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе надзорного органа.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Установлено, что застройщику были выданы градостроительный план земельного участка и разрешение на строительство объекта в нарушение требований градостроительного законодательства. При этом также не были учтены плотность застройки и дворовое благоустройство.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичное решение Ленинским районным судом Махачкалы было вынесено по трехэтажному жилому дому, который возводился с превышением площади застройки на 40%.