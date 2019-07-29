Нью-Дели, , 13:36 — REGNUM

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал «историческим достижением» то, что популяция тигров в стране выросла почти до 3 тыс. особей. Об этом, как передает Associated Press, сообщил политик, выступая на мероприятии защитников дикой природы во Всемирный день тигра.

По его словам, среда обитания исчезающих животных в стране стала одной из самых безопасных.

Напомним, власти Индии оценивают популяцию тигров каждые четыре года. 14−15 лет назад на территории страны находилось около 1,4 тыс. особей.

Тигр является национальным животным Индии и находится под защитой от угрозы исчезновения согласно закону Об охране дикой природы, принятому в 1972 году. В начале XX века популяция бенгальских тигров насчитывала около 40 тыс особей.