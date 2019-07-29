Нур-Султан, , 09:48 — REGNUM

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана инициировало ужесточение ответственности за незаконную продажу билетов на поезда, сообщили 29 июля в пресс-службе ведомства.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

В министерстве напомнили, что в марте 2019 года министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, антикоррупционное ведомство республики и АО «Казахстанские железные дороги» подписали дорожную карту, исключающие бытовую коррупцию в сфере железнодорожных перевозок.

Отмечается, что, несмотря на принятые меры, факты перепродажи билетов по завышенным ценам продолжаются. В частности, подобные случаи были выявлены 28 июля на вокзалах Чимкента, Алма-Аты, Нур-Султана, Атырау и Тараза.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики ликвидировать искусственный дефицит билетов на поезда в летний период.

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