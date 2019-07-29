Великий Новгород, , 09:40 — REGNUM

В Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого завершился приём заявлений от абитуриентов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза, набор первокурсников вёлся на 54 направления и специальности бакалавриата, выпускников бакалавриата — на 23 направления магистратуры.

На 837 бюджетных мест подано 12 365 заявлений — более чем на 4 тыс. больше, чем в 2018 году. Средний конкурс на место по заявлениям составил 14,77.

Лидерами по числу поданных заявлений стали: стоматология — 57 заявлений на место, юриспруденция — 31,6; лечебное дело — 15; журналистика — 11,4.

«Большинство абитуриентов — из Новгородской области, остальные — из 67 регионов России: Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тверской, Мурманской, Архангельской, Вологодской, Московской областей, Карелии, Дагестана, Краснодарского края и др. Среди желающих поступить в НовГУ и 263 иностранца из 24 стран», — сообщили в пресс-центре НовГУ.

Зачисление студентов на бюджетные места состоится 29 июля (льготники и «целевики»), 3 августа (абитуриенты «первой волны») и 8 августа (абитуриенты «второй волны» — оставшиеся 20% поступающих). Сроки приёма на заочную форму обучения продлили до конца августа.

Напомним, Новгородский государственный университет — крупнейший вуз Новгородской области. В университете обучается более 8,5 тыс. студентов. С апреля 2017 года НовГУ входит в число опорных вузов России.

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