Иркутск, , 09:37 — REGNUM

Концепцию создания нового музея в Иркутске представил доцент кафедры архитектурного проектирования Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) Андрей Ляпин на Пятом Байкальском саммите Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД). Об этом 29 июля сообщает пресс-служба вуза.

По словам Ляпина, Иркутск нуждается в новой выставочной площадке. Музей может стать привлекательным инвестиционным объектом и центром притяжения туристов в Приангарье.

«В мире существует много успешных примеров, когда музей является одним из главных городских символов, принося большую прибыль в казну. В Иркутске, обладающем уникальной архитектурой, сибирским колоритом, есть все предпосылки для этого», — сказал эксперт.

Он рассказал об опыте зарубежных специалистов, сделавших ставку на строительство оригинальных масштабных сооружений при относительно скромных музейных коллекциях. Например, около 30 лет назад в небольшом городе Чаттануга в США появился музей «Аквариум Теннесси». В день открытия в необычном строении в виде рыбьего плавника, объединившем речную и морскую экспозиции, побывал миллион посетителей. Появление музея спасло жителей Чаттануги от безработицы, вызванной закрытием металлургического завода — основного градообразующего предприятия.

Отмечается, что идею учёного поддержали коллеги с кафедры социологии и психологии ИРНИТУ. Совместно они планируют спрогнозировать туристический поток, описать роль частно-государственного партнерства в реализации плана, провести необходимые экономические расчеты.

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